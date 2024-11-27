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Польша инициирует морское патрулирование Балтийского моря из-за повреждения кабелей

Польша инициирует морское патрулирование Балтийского моря из-за повреждения кабелей

Киев  •  УНН

 • 5769 просмотра

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Дональд Туск предлагает создать "морскую полицию" для защиты Балтийского моря от российских угроз. Инициатива возникла после недавнего повреждения подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что хочет запустить программу "военно-морской полиции", чтобы обезопасить Балтийское море от российских угроз. О такой инициативе Туск заявил после вероятной диверсии на подводном телекоммуникационном кабеле на прошлой неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Выступая перед журналистами в Варшаве накануне саммита лидеров стран Северной Европы и Балтии в Швеции, Туск сказал, что эта инициатива будет "совместным предприятием стран, расположенных на Балтийском море, которые одинаково чувствуют угрозу со стороны россии".

"Если Европа едина, то россия является технологическим, финансовым и экономическим карликом по отношению к Европе", - добавил он. "Но если Европа разделена, то россия представляет угрозу для каждой европейской страны отдельно".

Дополнение 

18 ноября сообщалось, что телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Хельсинки и Ростоком перестал работать.

Швеция в настоящее время расследует повреждение двух кабелей передачи данных в Балтийском море, изучая причастность китайского судна Yi Peng 3. Германия считает инцидент актом гибридной войны.

 москва, которая активизировала кампанию гибридной войны в Европе после полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года, назвала предположения о том, что россия имеет отношение к обрыву кабелей, "смехотворными". Пекин также отрицает свою причастность.

Справочно

Девять стран-Швеция, Дания, россия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Германия и Польша - граничат с Балтийским морем. Российский военно-морской флот базируется в санкт-Петербурге и Калининграде.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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