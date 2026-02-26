Польша активировала воздушные силы и ПВО из-за ночной атаки рф на Украину

$43.240.02
25 февраля, 19:42 • 14119 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 26323 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 23795 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 22227 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 19663 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 16558 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 32871 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19038 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18228 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 38837 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Популярные новости
Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским25 февраля, 23:26 • 11083 просмотра
Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph26 февраля, 00:27 • 12357 просмотра
Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности26 февраля, 01:25 • 10506 просмотра
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты02:22 • 7270 просмотра
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios03:05 • 5574 просмотра
Польша активировала воздушные силы и ПВО из-за ночной атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 1682 просмотра

Польша активировала свои и союзные ВВС, а также наземные системы ПВО из-за ночной атаки рф на Украину. Операции военной авиации прекратились, нарушений воздушного пространства Польши не обнаружено.

Польша активировала воздушные силы и ПВО из-за ночной атаки рф на Украину

Польша активировала польские и союзные военно-воздушные силы в польском воздушном пространстве, а также наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за ночной атаки рф на Украину, о чем сообщило в четверг Оперативное командование Вооруженных сил Польши, пишет УНН.

Детали

Под утро "в связи с очередной массированной атакой российской федерации на территорию Украины, осуществленной с помощью авиаударов, польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в нашем воздушном пространстве", указали в ОК ВС Польши.

Через два часа там сообщили, что "операции военной авиации в польском воздушном пространстве, связанные с ударами российской федерации по Украине, прекратились". "Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки возобновили свою стандартную работу", - говорится в сообщении.

"Никаких нарушений польского воздушного пространства не наблюдалось", - указали в ОК ВС Польши.

В командовании поблагодарили "за поддержку НАТО, Воздушное командование НАТО и Воздушные силы Германии, чьи самолеты сегодня помогли обеспечить безопасность в польском небе. Мы также выражаем благодарность Вооруженным силам Нидерландов за поддержку противовоздушной обороны".

Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов26.02.26, 06:58 • 4824 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
НАТО
Германия
Нидерланды
Украина
Польша