Польша активировала воздушные силы и ПВО из-за ночной атаки рф на Украину
Киев • УНН
Польша активировала свои и союзные ВВС, а также наземные системы ПВО из-за ночной атаки рф на Украину. Операции военной авиации прекратились, нарушений воздушного пространства Польши не обнаружено.
Польша активировала польские и союзные военно-воздушные силы в польском воздушном пространстве, а также наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за ночной атаки рф на Украину, о чем сообщило в четверг Оперативное командование Вооруженных сил Польши, пишет УНН.
Детали
Под утро "в связи с очередной массированной атакой российской федерации на территорию Украины, осуществленной с помощью авиаударов, польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в нашем воздушном пространстве", указали в ОК ВС Польши.
Через два часа там сообщили, что "операции военной авиации в польском воздушном пространстве, связанные с ударами российской федерации по Украине, прекратились". "Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки возобновили свою стандартную работу", - говорится в сообщении.
"Никаких нарушений польского воздушного пространства не наблюдалось", - указали в ОК ВС Польши.
В командовании поблагодарили "за поддержку НАТО, Воздушное командование НАТО и Воздушные силы Германии, чьи самолеты сегодня помогли обеспечить безопасность в польском небе. Мы также выражаем благодарность Вооруженным силам Нидерландов за поддержку противовоздушной обороны".
