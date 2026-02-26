Польша активировала воздушные силы и ПВО из-за ночной атаки рф на Украину

Польша активировала польские и союзные военно-воздушные силы в польском воздушном пространстве, а также наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за ночной атаки рф на Украину, о чем сообщило в четверг Оперативное командование Вооруженных сил Польши, пишет УНН.

Детали

Под утро "в связи с очередной массированной атакой российской федерации на территорию Украины, осуществленной с помощью авиаударов, польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в нашем воздушном пространстве", указали в ОК ВС Польши.

Через два часа там сообщили, что "операции военной авиации в польском воздушном пространстве, связанные с ударами российской федерации по Украине, прекратились". "Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки возобновили свою стандартную работу", - говорится в сообщении.

"Никаких нарушений польского воздушного пространства не наблюдалось", - указали в ОК ВС Польши.

В командовании поблагодарили "за поддержку НАТО, Воздушное командование НАТО и Воздушные силы Германии, чьи самолеты сегодня помогли обеспечить безопасность в польском небе. Мы также выражаем благодарность Вооруженным силам Нидерландов за поддержку противовоздушной обороны".

Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов