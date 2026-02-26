Польща активувала повітряні сили та ППО через нічну атаку рф на Україну
Київ • УНН
Польща активувала свої та союзні ПС, а також наземні системи ППО через нічну атаку рф на Україну. Операції військової авіації припинилися, порушень повітряного простору Польщі не виявлено.
Польща активувала польські та союзні військово-повітряні сили в польському повітряному просторі і наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки через нічну атаку рф на Україну, про що повідомило у четвер Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише УНН.
Деталі
Під ранок "у зв'язку з черговою масованою атакою російської федерації на територію України, здійсненою за допомогою авіаударів, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі", вказали в ОК ЗС Польщі.
За дві години там повідомили, що "операції військової авіації у польському повітряному просторі, пов'язані з ударами російської федерації по Україні, припинилися". "Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки відновили свою стандартну роботу", - ідеться у повідомленні.
"Жодних порушень польського повітряного простору не спостерігалося", - вказали в ОК ЗС Польщі.
У командуванні подякували "за підтримку НАТО, Повітряному командуванню НАТО та Повітряним силам Німеччини, чиї літаки сьогодні допомогли забезпечити безпеку в польському небі. Ми також висловлюємо подяку Збройним силам Нідерландів за підтримку протиповітряної оборони".
