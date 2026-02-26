$43.240.02
25 лютого, 19:42 • 14159 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 26430 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 23878 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 22305 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 19720 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 16586 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 32962 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19039 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18230 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 38911 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Польща активувала повітряні сили та ППО через нічну атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 1692 перегляди

Польща активувала свої та союзні ПС, а також наземні системи ППО через нічну атаку рф на Україну. Операції військової авіації припинилися, порушень повітряного простору Польщі не виявлено.

Польща активувала повітряні сили та ППО через нічну атаку рф на Україну

Польща активувала польські та союзні військово-повітряні сили в польському повітряному просторі і наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки через нічну атаку рф на Україну, про що повідомило у четвер Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише УНН.

Деталі

Під ранок "у зв'язку з черговою масованою атакою російської федерації на територію України, здійсненою за допомогою авіаударів, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі", вказали в ОК ЗС Польщі.

За дві години там повідомили, що "операції військової авіації у польському повітряному просторі, пов'язані з ударами російської федерації по Україні, припинилися". "Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки відновили свою стандартну роботу", - ідеться у повідомленні.

"Жодних порушень польського повітряного простору не спостерігалося", - вказали в ОК ЗС Польщі.

У командуванні подякували "за підтримку НАТО, Повітряному командуванню НАТО та Повітряним силам Німеччини, чиї літаки сьогодні допомогли забезпечити безпеку в польському небі. Ми також висловлюємо подяку Збройним силам Нідерландів за підтримку протиповітряної оборони".

Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26.02.26, 06:58 • 4826 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
НАТО
Німеччина
Нідерланди
Україна
Польща