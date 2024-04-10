Положение о демобилизации убрали по просьбе Сырского и Умерова - документ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал Министру обороны Рустему Умерову письмо, в котором предложил рассмотреть положение о демобилизации отдельно от правительственного закона о мобилизации. Об этом сообщила депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая и опубликовала документ, передает УНН.

Детали

В письме Александра Сырского к Рустему Умерову отмечается необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по совершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации и предложил рассмотреть это положение в отдельном законопроекте.

"Вместе с тем, отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских поправок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. 3 учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте", - говорится в письме Главнокомандующего.

Умеров согласился с предложением Сырского и обратился с соответствующим письмом в Кабинет Министров.

"Отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения... 3 учетом указанного предлагается вопрос об основаниях увольнения с военной службы и введения на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно в другом законопроекте... Учитывая изложенное, предлагается инициировать перед Верховной Радой Украины вопрос о возможности исключения вышеупомянутых положений из законопроекта и включения в заключительные положения этого законопроекта нормы, которая бы предусматривала поручение для Кабинета Министров Украины внести соответствующий законопроект по этим вопросам на рассмотрение Верховной Рады Украины", - отметил Умеров.

На заседании Кабмина, которое состоялось 9 апреля, предложение было принято.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать инициативу Сырского.

Напомним,

Как сообщал УНН, положение о демобилизации и ротации военнослужащих планируют исключить из правительственного законопроекта о мобилизации.

Собеседник УНН сообщил, что положение о демобилизации военнослужащих планируют убрать. Инициировали исключение Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Парламентский Комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о мобилизации