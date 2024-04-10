Положение о демобилизации убрали по просьбе Сырского и Умерова - документ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  75752 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  100377 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  100749 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
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Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137594 просмотра

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129355 просмотра

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Положение о демобилизации убрали по просьбе Сырского и Умерова - документ

Главнокомандующий Александр Сырский попросил изъять положение о демобилизации из правительственного закона о мобилизации, который был согласован министром обороны Рустемом Умеровым и утвержден Кабинетом Министров.

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Положение о демобилизации убрали по просьбе Сырского и Умерова - документ

Зеленский ответил, возможно ли второе наступление на Харьков

Зеленский заявил, что Путин хочет захватить Харьков, а Украина делает все возможное, чтобы предотвратить это, с возможностью второго наступления на Харьков и сотнями тысяч жертв.

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Зеленский ответил, возможно ли второе наступление на Харьков

50 взрывов за день: российские войска обстреляли Сумскую область

Во вторник, 9 апреля, российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, было зафиксировано 50 взрывов от артиллерии, минометов, ракет и беспилотников.

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50 взрывов за день: российские войска обстреляли Сумскую область

В Курганской области России из-за подтопления началась срочная эвакуация населения

В Курганской области России началась срочная эвакуация жителей из-за сильного наводнения: уровень реки Тобол достиг критической отметки 9 метров, поднявшись за сутки на 3,5 метра.

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В Курганской области России из-за подтопления началась срочная эвакуация населения

Оккупанты ударили ракетами по Одесской области, есть попадания

Российские войска обстреляли ракетами Одесскую область, попав в инфраструктурный объект, несмотря на то, что противовоздушная оборона сбила две ракеты.

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Оккупанты ударили ракетами по Одесской области, есть попадания

Парламентский Комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о мобилизации

Парламентский комитет рекомендует принять законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом.

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Парламентский Комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о мобилизации

В ВСУ опровергли заявления, что оккупанты якобы зашли в село Роботино

В 65-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины отрицают заявления, что оккупанты якобы зашли в село Роботино и закрепились там. Украинские войска продолжают отражать атаки противника и удерживают контроль над населенным пунктом.

Война •   •  17240 просмотра
В ВСУ опровергли заявления, что оккупанты якобы зашли в село Роботино

Украина разработала план нового контрнаступления - Зеленский

По словам президента Зеленского, Украина разработала план нового контрнаступления, но нуждается в современном оружии от Запада, особенно от США, чтобы победить российскую армию.

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Украина разработала план нового контрнаступления - Зеленский

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс: чем от известен

Питер Хиггс, лауреат Нобелевской премии по физике, который предсказал бозон Хиггса, умер в возрасте 95 лет после непродолжительной болезни.

Новости Мира •   •  16173 просмотра
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс: чем от известен

10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению, и 10 апреля он будет вынесен на рассмотрение парламента.

Война •   •  18590 просмотра
10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп