Парламентский Комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о мобилизации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  63738 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  91254 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  94298 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  87239 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  112102 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  109508 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137543 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129314 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165976 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130525 просмотра

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10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп

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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
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5 апреля 2024, 10:51  •  333911 просмотра
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  415294 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  482203 просмотра

Парламентский Комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о мобилизации

Парламентский комитет рекомендует принять законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом.

Война •   •  14062 просмотра
Парламентский Комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о мобилизации

В ВСУ опровергли заявления, что оккупанты якобы зашли в село Роботино

В 65-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины отрицают заявления, что оккупанты якобы зашли в село Роботино и закрепились там. Украинские войска продолжают отражать атаки противника и удерживают контроль над населенным пунктом.

Война •   •  13232 просмотра
В ВСУ опровергли заявления, что оккупанты якобы зашли в село Роботино

Украина разработала план нового контрнаступления - Зеленский

По словам президента Зеленского, Украина разработала план нового контрнаступления, но нуждается в современном оружии от Запада, особенно от США, чтобы победить российскую армию.

Война •   •  15214 просмотра
Украина разработала план нового контрнаступления - Зеленский

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс: чем от известен

Питер Хиггс, лауреат Нобелевской премии по физике, который предсказал бозон Хиггса, умер в возрасте 95 лет после непродолжительной болезни.

Новости Мира •   •  12935 просмотра
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс: чем от известен

10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению, и 10 апреля он будет вынесен на рассмотрение парламента.

Война •   •  16024 просмотра
10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп

Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации: нардеп обнародовал основные положения

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны подготовил окончательную версию законопроекта о мобилизации без положений о ротации и демобилизации, включая ограничения на консульские услуги и управление автомобилем для мужчин в возрасте 18-60 лет без военного билета, компенсации для военнослужащих, а также повышенные выплаты для участников боевых действий.

Война •   •  16216 просмотра
Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации: нардеп обнародовал основные положения

Байден на год продлил санкции против рф из-за вредной политики москвы

Байден продлил на год режим санкций, наложенных на россию из-за ее вредной внешней деятельности, подрывающей безопасность и демократию США.

Новости Мира •   •  15012 просмотра
Байден на год продлил санкции против рф из-за вредной политики москвы

Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

россия использует для удара по Украине новые ракеты, изготовленные в 2023-2024 годах, почти сразу после их производства, утверждают эксперты, которые исследовали обломки вражеских ракет, сбитых в Украине.

Война •   •  17534 просмотра
Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Из правительственного законопроекта о мобилизации планируют исключить положение о демобилизации и ротации военнослужащих в связи с ожидаемым российским наступлением в мае, как того требовало военное руководство и Кабинет Министров.

Война •   •  63738 просмотра
Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА

российская армия обстреливает город Херсон, сообщил глава Херсонской областной военной администрации.

Война •   •  21330 просмотра
Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА