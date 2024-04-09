Парламентский Комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о мобилизации

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о мобилизации (№10449) во втором чтении и в целом. Такое решение комитет принял на заседании во вторник. Вывод комитета опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в Телеграме, передает УНН.

Детали

Рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект (регистр. № 10449) во втором чтении и в целом. В случае принятия проекта в целом предложить поручить Комитету при подготовке текста принятого Закона для подписи Председателем Верховной Рады Украины осуществить совместно с Главным юридическим управлением Аппарата Верховной Рады Украины его технико-юридическую доработку говорится в выводах Комитета.

Известно, что ко второму чтению законопроекта было внесено 4195 поправок и предложений.

Напомним,

Как сообщал УНН, положение о демобилизации и ротации военнослужащих планируют исключить из правительственного законопроекта о мобилизации.

Собеседник УНН сообщил, что положение о демобилизации военнослужащих планируют убрать. Инициировали исключение Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и Премьер-министр Денис Шмыгаль.

10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп