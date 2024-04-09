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10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению, и 10 апреля он будет вынесен на рассмотрение парламента.
Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации: нардеп обнародовал основные положения
Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны подготовил окончательную версию законопроекта о мобилизации без положений о ротации и демобилизации, включая ограничения на консульские услуги и управление автомобилем для мужчин в возрасте 18-60 лет без военного билета, компенсации для военнослужащих, а также повышенные выплаты для участников боевых действий.
Байден на год продлил санкции против рф из-за вредной политики москвы
Байден продлил на год режим санкций, наложенных на россию из-за ее вредной внешней деятельности, подрывающей безопасность и демократию США.
Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф
россия использует для удара по Украине новые ракеты, изготовленные в 2023-2024 годах, почти сразу после их производства, утверждают эксперты, которые исследовали обломки вражеских ракет, сбитых в Украине.
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Из правительственного законопроекта о мобилизации планируют исключить положение о демобилизации и ротации военнослужащих в связи с ожидаемым российским наступлением в мае, как того требовало военное руководство и Кабинет Министров.
Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА
российская армия обстреливает город Херсон, сообщил глава Херсонской областной военной администрации.
В ЕС начали роботу над 14-пакетом санкций против рф
ЕС готовит 14-й пакет санкций против россии с упором на меры по борьбе с обходом санкций в морском секторе и против западных дочерних компаний, помогающих уклоняться от санкций, которые должны быть приняты весной.
Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины
83 работника СМИ погибли во время российско-украинской войны с 2014 по 2024 год, из них 76 - с начала полномасштабного вторжения, сообщает глава Института массовой информации.
Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет"
Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" на колесном шасси, разработанная под натовский калибр 155 мм, имеет бронированную кабину, которая выдерживает прямое попадание российского беспилотника-камикадзе "Ланцет", обеспечивая безопасность экипажа.
Взрыв прогремел в Одессе - СМИ
Взрыв произошел в Одессе после того, как Военно-воздушные силы предупредили о ракете, направляющейся в регион, при этом власти пока не комментируют инцидент и нанесенный ущерб.