10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению. Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем блоге в Telegram, передает УНН.

Детали

По данным Железняка, только что проголосовали решение комитета ко второму чтению.

Там много опять изменений, поэтому я бы дождался текста заключения Комитета и таблицы. Ну и 10 апреля уже будет в зале Рады написал нардеп.

Он напомнил, что в зале каждая правка может быть учтена или отклонена. Поэтому окончательная версия будет именно после рассмотрения Парламентом и голосования в целом.

Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации: нардеп обнародовал основные положения