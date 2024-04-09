10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  37787 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  69227 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  72891 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  70976 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  111943 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  109421 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137498 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129285 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165958 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130505 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
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5 апреля 2024, 10:51  •  330897 просмотра
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3 апреля 2024, 11:28  •  412420 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  479420 просмотра

10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению, и 10 апреля он будет вынесен на рассмотрение парламента.

Война •   •  4714 просмотра
10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп

Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации: нардеп обнародовал основные положения

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны подготовил окончательную версию законопроекта о мобилизации без положений о ротации и демобилизации, включая ограничения на консульские услуги и управление автомобилем для мужчин в возрасте 18-60 лет без военного билета, компенсации для военнослужащих, а также повышенные выплаты для участников боевых действий.

Война •   •  6074 просмотра
Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации: нардеп обнародовал основные положения

Байден на год продлил санкции против рф из-за вредной политики москвы

Байден продлил на год режим санкций, наложенных на россию из-за ее вредной внешней деятельности, подрывающей безопасность и демократию США.

Новости Мира •   •  6904 просмотра
Байден на год продлил санкции против рф из-за вредной политики москвы

Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

россия использует для удара по Украине новые ракеты, изготовленные в 2023-2024 годах, почти сразу после их производства, утверждают эксперты, которые исследовали обломки вражеских ракет, сбитых в Украине.

Война •   •  10777 просмотра
Враг применяет их практически сразу после изготовления: Евлаш о выводах экспертов, исследующих ракеты рф

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Из правительственного законопроекта о мобилизации планируют исключить положение о демобилизации и ротации военнослужащих в связи с ожидаемым российским наступлением в мае, как того требовало военное руководство и Кабинет Министров.

Война •   •  37787 просмотра
Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА

российская армия обстреливает город Херсон, сообщил глава Херсонской областной военной администрации.

Война •   •  16645 просмотра
Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА

В ЕС начали роботу над 14-пакетом санкций против рф

ЕС готовит 14-й пакет санкций против россии с упором на меры по борьбе с обходом санкций в морском секторе и против западных дочерних компаний, помогающих уклоняться от санкций, которые должны быть приняты весной.

Война •   •  19229 просмотра
В ЕС начали роботу над 14-пакетом санкций против рф

Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины

83 работника СМИ погибли во время российско-украинской войны с 2014 по 2024 год, из них 76 - с начала полномасштабного вторжения, сообщает глава Института массовой информации.

Война •   •  17256 просмотра
Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины

Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет"

Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" на колесном шасси, разработанная под натовский калибр 155 мм, имеет бронированную кабину, которая выдерживает прямое попадание российского беспилотника-камикадзе "Ланцет", обеспечивая безопасность экипажа.

Война •   •  18406 просмотра
Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет"

Взрыв прогремел в Одессе - СМИ

Взрыв произошел в Одессе после того, как Военно-воздушные силы предупредили о ракете, направляющейся в регион, при этом власти пока не комментируют инцидент и нанесенный ущерб.

Война •   •  22486 просмотра
Взрыв прогремел в Одессе - СМИ