Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации: нардеп обнародовал основные положения

Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко и добавил, что в документ не включили норму о ротации, а вопрос демобилизации убрали, передает УНН.

Нардеп также обнародовал основные положения:

Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью.

Демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу).

Признанные ограниченно годными обязаны будут повторно прийти переосвидетельствование в течение 12 месяцев.

Военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50 процентов от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

Те, кто получил 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения годности к службе.

Всем военнослужащим хотят выплачивать ежемесячное вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 тысяч гривен.

70 тысяч гривен ежемесячных выплат тем, кто участвует в боевых действиях "на нуле-нуле", и выполняет задачи по контрнаступлению, контратаке вплоть до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника.

Ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов.

Ограничение на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК.

Гончаренко сообщил, что закон вступает в силу через месяц после принятия, за это время правительство должно подготовить все нормативные документы.

"Напомню, что этот законопроект рассматривался в Комитете два месяца!!! Для того, чтобы вообще убрать ключевые нормы, в частности, и демобилизацию. Также в законопроект не включили норму о ротации", - резюмировал Гончаренко.

Ранее

Как сообщал УНН, положение о демобилизации и ротации военнослужащих планируют исключить из правительственного законопроекта о мобилизации.

Собеседник УНН сообщил, что положение о демобилизации военнослужащих планируют убрать. Инициировали исключение Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и Премьер-министр Денис Шмыгаль.