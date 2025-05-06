Половина боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий

Более половины из 200 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в утренней сводке 6 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 5 мая, пишет УНН.

В общем, в течение прошлых суток зафиксировано 200 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 80 авиаударов, использовав при этом две ракеты и сбросив 175 КАБ. Кроме этого, совершил более 6100 обстрелов, из них 113 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 3344 дроны-камикадзе.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления, пять средств ракетных войск и артиллерии, два средства ПВО и четыре других важных объекта противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районе Загризового и в сторону Новоосинового и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное, Торское и в направлении Зеленой Долины.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районе Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Озаряновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в сторону Одрадного.

Противник также семь раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки, захватчики совершили 14 атак на позиции наших защитников.

На Сиверском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 18 атак противника. Враг нанес 330 артиллерийских обстрелов, из них восемь - из реактивных систем залпового огня; совершил 12 авиационных ударов, сбросив 27 КАБ", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 61 артсистему