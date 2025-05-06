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Половина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 200 боїв, понад половина з них - на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 80 авіаударів та понад 6100 обстрілів.

Половина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

Понад половина з 200 боїв на фронті минулої доби сталася на двох напрямках - Покровському та Лиманському, повідомили у ранковому зведенні 6 травня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 5 травня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаударів, використавши при цьому дві ракети та скинувши 175 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6100 обстрілів, з них 113 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 3344 дрони-камікадзе.

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління, п’ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об’єкти противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в бік Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне, Торське та в напрямку Зеленої Долини.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника в районі Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Озарянівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожих штурми в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар та в бік Одрадного.

Противник також сім разів атакував позиції наших захисників в районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки і Новоданилівки, загарбники здійснили 14 атак на позиції наших захисників.

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог завдав 330 артилерійських обстрілів, з них вісім - із реактивних систем залпового вогню; здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 27 КАБ", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та 61 артсистему06.05.25, 07:59 • 1482 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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