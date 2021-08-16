Полиции не известно, как видео с камер наблюдения из дома мэра Кривого Рога попало в сеть
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Правоохранительным органам не известно, как видео с камер видеонаблюдения из дома покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова попало в интернет. Об этом рассказал руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадыло во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Мне не известно, как они попали в интернет. Сегодня с этой информацией работают специалисты", - сказал Щадыло.
Детали
Также, по его словам, телефон, которым пользовался Павлов, изъяли.
"С телефоном работают специалисты", - добавил он.
Что было ранее
В интернете появилось видео с камер видеонаблюдения в доме Константина Павлова. На записи видно, как покойный мэр ходит с карабином в руках.
Щадыло сообщал, что сейчас проводится детальный анализ видео с камер видеонаблюдения в доме Павлова.
Уонтекст
15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэр Кривого Рога Константин Павлов убит.
Полиция открыла производство. Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.
Правоохранители рассматривают три версии гибели Криворожского городского головы Константина Павлова, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Однако, правоохранители не исключают и версию о доведении до самоубийства.
По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.