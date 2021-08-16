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Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу

Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці розглядають три версії загибелі Криворізького міського голови Костянтина Павлова. Про це розповів керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Був зроблений детальний огляд місця події, зроблений аналіз камер відеоспостереження. Сьогодні ми розглядаємо три версії — це вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю“, - розповів Щадило.

Доповнення

15 серпня ЗМІ і нардеп повідомили, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбито.

Поліція відкрила провадження. Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя.

За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде член партії “Слуга народу” Олександр Котляр.

Українські Національні Новини

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