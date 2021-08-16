Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці розглядають три версії загибелі Криворізького міського голови Костянтина Павлова. Про це розповів керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Був зроблений детальний огляд місця події, зроблений аналіз камер відеоспостереження. Сьогодні ми розглядаємо три версії — це вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю“, - розповів Щадило.
Доповнення
15 серпня ЗМІ і нардеп повідомили, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбито.
Поліція відкрила провадження. Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя.
За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде член партії “Слуга народу” Олександр Котляр.