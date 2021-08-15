Поліція підтвердила смерть мера Кривого Рогу: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Поліція встановлює обставини смерті Криворізького міського голови. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує УНН.
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"Поліція встановлює обставини смерті Криворізького міського голови... За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.
Деталі
На місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції.
Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку, вказали у поліції.
На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події.
Що було раніше
15 серпня ЗМІ і нардеп повідомили, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбито.