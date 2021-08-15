Мера Кривого Рогу Павлова вбито - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбито. Про таке повідомив у Facebook народний депутат від партії ОПЗЖ Вадим Рабінович.
Цитата:
“Убитий мер Кривого Рогу і голова нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов”, — написав Рабінович.
“Суспільне” пише, що мера Кривого Рогу Павлова знайшли застреленим. "Первый городской" зазначає, що "труп чоловіка знайшов знайомий загиблого на порозі веранди, на вулиці Українській (у селі Вільне під Кривим Рогом у власному будинку - ред.). Чоловік лежав у калюжі крові, поруч знаходилася рушниця".
УНН наразі намагається дізнатися деталі того, що сталося, у поліції.
Довідково
Костянтин Юрійович Павлов народився 12 січня 1973 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. Громадянин України. З 2006 по 2012 обіймав посаду першого заступника міського голови Кривого Рогу. Двічі, у 2006 та 2010 роках, обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради. З 2012 по 2019 — народний депутат України 7-го та 8-го скликання. З 2019 по 2020 — радник міського голови Кривого Рогу. З грудня 2020 року Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу Криворізького району Дніпропетровської області.