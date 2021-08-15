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Загибель мера Кривого Рогу: радник каже, у міського голови була зброя

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Криворізького міського голови Костянтина Павлова, якого сьогодні знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко, передає УНН.

Цитата:

"Я знаю, що у нього була зброя, вона зареєстрована у відповідності до чинного законодавства, і візуально ця зброя схожа на ту, що у нього була", - сказав радник.

При цьому Гальченко додав, що "він (мер Кривого Рогу - ред.) ніколи не ходив на полювання, і для мене теж трошки здивування, що він був з нею, тому що до зброї він відносився достатньо спокійно".

Деталі

Зі слів радника, Костянтин Павлов "був людиною... дуже веселою і життєрадісною, і у нього було дуже багато планів". "Він був у чудовому настрої, я вчора з ним розмовляв", їздив на об'єкти будівництва, додав Гальченко.

"Коли я приїхав сюди, побачив, що він лежить у цих дверях, у домашньому одязі,.. поряд лежала зброя", - зазначив він.

З його слів, він прибув на місце трагедії, бо йому "зателефонував його (мера Кривого Рогу - ред.) помічник". "Він (мер Кривого Рогу - ред.) з ранку не виходив на зв'язок, зателефонувала дружина, попросила помічника приїхати додому, відкрити і подивитися, чому він не виходить на зв'язок, і коли помічник відкрив хвіртку, то, відповідно, побачив жахливу картину. Він зразу передзвонив мені, набрав "102", - розповів Гальченко.

На запитання, чи були у міського голови проблеми фінансового характеру, Гальченко заперечив. На запитання про можливі погрози у бік загиблого посадовця сказав, що нічого не чув.

Доповнення

15 серпня ЗМІ і нардеп повідомили, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбито.

Поліція відкрила провадження.

За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов'язки мера Кривого Рогу буде член партії "Слуга народу" Олександр Котляр.

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