Загибель мера Кривого Рогу: поліція не виключає версію про доведення до самогубства
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці назвали ще одну версію загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова – доведення до самогубства. Її озвучив заступник начальника ГУНП у Дніпропетровській області Олег Сліпчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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На запитання, чи розглядається версія про доведення до самогубства, окрім трьох, озвучених раніше версій, Сліпчук відповів: “Так, не виключається така версія. Будь-яка версія буде розглядатися та ретельно перевірятися”.
Деталі
Окрім того, Сліпчук розповів, що смерть Павлова настала 15 серпня приблизно о 6:00-7:00.
“Відповідно до огляду за участю судмедексперта, попередньо ми встановлюємо можливість даної події — це ранок. Приблизно 6:00-7:00, вчорашнього дня, 15 серпня”, — сказав він.
Сліпчук зазначив, що Павлов є власником мисливської зброї та травматичної зброї. З його слів, було встановлено під час огляду тіла одне вогнепальне поранення з мисливського карабіна, який був зареєстрований на Павлова.
Сліпчук додав, що на сьогодні заплановані слідчі дії з рідними загиблого.
“Вони вночі прибули за місцем проживання, слідчі дії з ними заплановані на сьогодні”, — сказав він.
Доповнення
Правоохоронці раніше повідомили, що розглядають три версії загибелі Криворізького міського голови Костянтина Павлова, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Контекст
15 серпня ЗМІ і нардеп повідомили, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбито.
Поліція відкрила провадження. Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя.
За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде член партії “Слуга народу” Олександр Котляр.