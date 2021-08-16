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Гибель мэра Кривого Рога: полиция не исключает версию о доведении до самоубийства

Киев  •  УНН

 • 18649 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Правоохранители назвали еще одну версию гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова - доведение до самоубийства. Ее озвучил заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Олег Слипчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата:

На вопрос, рассматривается ли версия о доведении до самоубийства, кроме трех, озвученных ранее версий, Слипчук ответил: "Да, не исключается такая версия. Любая версия будет рассматриваться и тщательно проверяться".

Детали

Кроме того, Слипчук рассказал, что смерть Павлова наступила 15 августа примерно в 6:00-7:00.

"Согласно осмотру с участием судмедэксперта, предварительно мы устанавливаем возможность данного события - это утро. Примерно 6:00-7:00, вчерашнего дня, 15 августа", - сказал он.

Слипчук отметил, что Павлов является владельцем охотничьего оружия и травматического оружия. По его словам, было установлено при осмотре тела одно огнестрельное ранение из охотничьего карабина, который был зарегистрирован на Павлова.

Слипчук добавил, что на сегодня запланированы следственные действия с родными погибшего.

"Они ночью прибыли по месту жительства, следственные действия с ними запланированы на сегодня", - сказал он.

Дополнение

Правоохранители ранее сообщили, что рассматривают три версии гибели Криворожского городского головы Константина Павлова, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

контекст

15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэра Кривого Рога Константин Павлова убит.

Полиция открыла производство. Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие.

По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.

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