Поліція: проводиться детальний аналіз відео з камер спостереження у будинку мера Кривого Рогу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Наразі проводиться детальний аналіз відео з камер відеоспостереження у будинку покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Про це розповів керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Інформація, яка знаходилася на сервері, сьогодні обробляється, інших людей на відео ми не бачили. Сьогодні проводиться детальний аналіз”, — сказав Щадило.
Що було раніше
В інтернеті з’явилося відео з камер відеоспостереження в будинку Костянтина Павлова. На записі видно, як покійний мер ходить з карабіном в руках.
Доповнення
15 серпня ЗМІ і нардеп повідомили, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбито.
Поліція відкрила провадження. Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя.
За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде член партії “Слуга народу” Олександр Котляр.