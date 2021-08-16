Поліції не відомо, як відео з камер спостереження з будинку мера Кривого Рогу потрапило в мережу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронним органам не відомо, як відео з камер відеоспостереження з будинку покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова потрапило в інтернет. Про це розповів керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Мені не відомо, як вони потрапили в інтернет. Сьогодні з цією інформацією працюють фахівці“, - сказав Щадило.
Деталі
Також, за його словами, телефон, яким користувався Павлов, вилучили.
“З телефоном працюють фахівці”, — додав він.
Що було раніше
В інтернеті з’явилося відео з камер відеоспостереження в будинку Костянтина Павлова. На записі видно, як покійний мер ходить з карабіном в руках.
Щадило повідомляв, що наразі проводиться детальний аналіз відео з камер відеоспостереження у будинку Павлова.
Контекст
15 серпня ЗМІ і нардеп повідомили, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбито.
Поліція відкрила провадження. Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.
Правоохоронці розглядають три версії загибелі Криворізького міського голови Костянтина Павлова, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Однак, прпавоохоронці не виключають і версію про доведення до самогубства.
За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде член партії “Слуга народу” Олександр Котляр.