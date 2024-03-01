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На Прикарпатье в лицее заподозрили буллинг ученика, за дело взялась полиция

На Прикарпатье в лицее заподозрили буллинг ученика, за дело взялась полиция

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 08:40  •  22854 просмотра

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В полицию Ивано-Франковского РУПа поступило обращение от женщины, что касается жестокого обращения и психологического насилия, в отношении ее сына, ученика 6 класса одного из лицеев города

К полицейским Ивано-Франковского РУПа поступило обращение от жительницы областного центра. Женщина просит правоохранителей защитить ее сына, ученика 6 класса одного из лицеев города, от жестокого обращения и психологического насилия, которые совершали другие ученики. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на обращение сразу отреагировали полицейские и сотрудники ювенальной превенции полиции Прикарпатья. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают педагогов. Также запланирован опрос других участников учебно-образовательного процесса в присутствии законных представителей. Также Департаментом образования и науки Ивано-Франковского городского совета издан приказ о создании комиссии по проверке данного факта.

Полиция Прикарпатья напоминает, буллинг - это правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность по ст. 173-4 КУоАП. В случаях проявления буллинга обязательно обращайтесь в полицию, чтобы прекратить такие противоправные действия.

Первый шаг для решения проблемы - это говорить о ней. Поэтому дети должны понимать, что жаловаться о буллинге - это не "доносить", а просить о помощи,

- говорится в сообщении.

Напомним

По меньшей мере 614 дел о буллинге в школах было зафиксировано в стране в течение последних 5 лет. В то же время по данным ЮНИСЕФ, 67% подростков в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
yunisefЮНИСЕФ
prykarpattiaПрикарпатье
ukrainaУкраина
ivano-frankovskИвано-Франковск
На Прикарпатті у ліцеї запідозрили булінг учня, за справу взялася поліція
In Prykarpattia, a lyceum was suspected of bullying a student, and the police took up the case
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На Прикарпатье в лицее заподозрили буллинг ученика, за дело взялась полиция

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