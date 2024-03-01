На Прикарпатті у ліцеї запідозрили булінг учня, за справу взялася поліція
Київ • УНН
До поліції Івано-Франківського РУПу надійшло звернення від жінки, що стосується жорстокого поводження та психологічного насильства, щодо її сина, учня 6 класу одного з ліцеїв міста
До поліцейських Івано-Франківського РУПу надійшло звернення від мешканки обласного центру. Жінка просить правоохоронців захистити її сина, учня 6 класу одного із ліцеїв міста, від жорстокого поводження та психологічного насильства, які вчиняли інші учні. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.
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Зазначається, що на звернення одразу відреагували поліцейські та співробітники ювенальної превенції поліції Прикарпаття. Наразі за даним фактом проводиться перевірка.
Поліцейські встановлюють всі обставини події, опитують педагогів. Також заплановано опитування інших учасників навчально-освітнього процесу в присутності законних представників. Також Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради видано наказ про створення комісії щодо перевірки даного факту.
Поліція Прикарпаття нагадує, булінг - це правопорушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність за ст. 173-4 КУпАП. У випадках прояву булінгу обов‘язково звертайтеся до поліції, аби припинити такі протиправні дії.
Перший крок для розв'язання проблеми - це говорити про неї. Тому діти мають розуміти, що скаржитися про булінг - це не "доносити", а просити про допомогу,
Нагадаємо
Щонайменше 614 справ про булінг у школах було зафіксовано в країні протягом останніх 5 років. Водночас за даними ЮНІСЕФ, 67% підлітків в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу.