Опендатабот: в українських школах фіксують понад 100 випадків булінгу на рік

Щонайменше 614 справ про булінг у школах було зафіксовано в країні протягом останніх 5 років. Водночас за даними ЮНІСЕФ, 67% підлітків в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

З 2019 року до початку повномасштабної війни кількість справ щодо булінгу була сталою — близько 146 справ на рік. Від початку повномасштабного вторгнення кількість проваджень зменшилася майже наполовину. Лише 79 рішень у справах про булінг було знайдено у пошуковику за судовим реєстром "Бабуся" за 2022 рік, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що торік кількість прийнятих судом рішень збільшилась до 96, проте все ще не сягнула показників до початку повномасштабного вторгнення.

Найчастіше у 2023 році притягували до відповідальності за булінг підлітків віком від 14 до 16 років (ч. 3 статті 173-4 КУпАП). За цією частиною статті притягнуто найбільшу кількість цькувальників — 51 рішення.

До антитопу також потрапили справи про булінг, вчинений групою або ж повторно підлітками від 14 до 16 років (ч. 4 статті 173-4 КУпАП).

Керівники навчального закладу також можуть нести відповідальність за те, що не повідомили про випадки цькування — наразі у реєстрі знайдено 1 судову справу за це (ч. 5 статті 173-4 КУпАП).

Найчастіше до цькувальників застосовують штрафи, проте у реєстрі є 2 судових рішення, коли до порушників застосовували виправні роботи. Обидва випадки трапились у 2019-му: перший у Житомирській області, другий — на Херсонщині. Виправні роботи були призначені строком на 20 годин.

Довідково

У законодавстві України булінг або цькування визначають як будь-яке насильство, зокрема, й в інтернеті, яке відбувається стосовно усіх учасників навчального процесу та шкодить психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Відповідальність за булінг у навчальних закладах в Україні з’явилась з 2018 року — доповненням Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 173-4. Закон передбачає два види покарання: штраф від 850 до 3400 гривень та громадські роботи від 20 до 60 годин.

Цькувальники несуть адміністративну відповідальність, починаючи з 16 років. До цього моменту за вчинки дітей відповідають їхні батьки.

Керівники навчальних закладів також несуть відповідальність за замовчування інцидентів з булінгом. За це їх можуть оштрафувати або також відправити на виправні роботи й відраховувати до 20% від заробітку.

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