Опендатабот: в украинских школах фиксируют более 100 случаев буллинга в год

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  182075 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  258271 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  241152 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  272361 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  258569 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218582 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  214878 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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Новости по теме

Опендатабот: в украинских школах фиксируют более 100 случаев буллинга в год

За последние 5 лет в украинских школах зафиксировано более 600 случаев буллинга, до 2022 года - более 140 случаев в год. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году количество случаев уменьшилось почти вдвое.

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Опендатабот: в украинских школах фиксируют более 100 случаев буллинга в год

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя.

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

С 2022 года, ВС России потеряли в Украине примерно 7500 единиц танков и бронированных машин - разведка Министерства обороны Великобритании

По данным британской разведки, с февраля 2022 года по январь 2023 года Россия, вероятно, потеряла в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других бронированных машин. В 2023 году Россия потеряла примерно на 40% меньше бронетехники, чем в 2022 году, что, вероятно, связано с более оборонительным позиционированием и все более позиционным характером войны.

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С 2022 года, ВС России потеряли в Украине примерно 7500 единиц танков и бронированных машин - разведка Министерства обороны Великобритании

Кулеба, Ермак и Сийярто начали переговоры в Ужгороде: пытаются нормализовать украинско-венгерские отношения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Глава Офиса Президента Андрей Ермак и Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали в Ужгороде переговоры, направленные на нормализацию украинско-венгерских отношений.

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Кулеба, Ермак и Сийярто начали переговоры в Ужгороде: пытаются нормализовать украинско-венгерские отношения

Нанес смертельный удар несовершеннолетнему ножом по голове: мужчина предстанет перед судом

Мужчина предстанет перед судом за смертельный удар ножом 14-летнего парня по голове во время конфликта в Харьковской области.

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Нанес смертельный удар несовершеннолетнему ножом по голове: мужчина предстанет перед судом

В Раде зарегистрировали два законопроекта по вопросу использования замороженного биоматериала погибших военных - нардеп

В украинском парламенте зарегистрированы два законопроекта, которые должны урегулировать вопрос хранения и использования репродуктивных клеток погибших воинов. Законопроекты направлены на предотвращение утилизации клиниками замороженного биоматериала.

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В Раде зарегистрировали два законопроекта по вопросу использования замороженного биоматериала погибших военных - нардеп

Оккупанты не имеют важных тактических успехов на Купянском направлении - Фитьо

Российские войска не имеют важных тактических успехов на Купянском направлении.

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Оккупанты не имеют важных тактических успехов на Купянском направлении - Фитьо

Хищение газа на 2,1 млрд грн: суд оставил в силе заочный арест нардепу Дубневичу

Высший антикоррупционный суд оставил в силе заочный арест народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в организации завладения природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализации полученных средств. Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на задержание Дубневича.

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Хищение газа на 2,1 млрд грн: суд оставил в силе заочный арест нардепу Дубневичу

НАТО следует подготовиться к ракетным ударам рф по всей Европе - The Times

Готовясь к возможному нападению россии на страны НАТО, европейские военные призывают к упрощению бюрократических процедур, чтобы сделать возможным быстрое перемещение войск и техники между членами Альянса. Они стремятся создать "военный Шенген" до саммита НАТО в июле, чтобы обеспечить свободные трансграничные военные перевозки.

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НАТО следует подготовиться к ракетным ударам рф по всей Европе - The Times

россияне обстреляли гражданское авто в Гремяче на Черниговщине

В понедельник российские военные обстреляли гражданский автомобиль в Гремяче Черниговской области, но никто не пострадал.

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россияне обстреляли гражданское авто в Гремяче на Черниговщине