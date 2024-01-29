Опендатабот: в украинских школах фиксируют более 100 случаев буллинга в год

По меньшей мере 614 дел о буллинге в школах было зафиксировано в стране в течение последних 5 лет. В то же время по данным ЮНИСЕФ, 67% подростков в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

С 2019 года до начала полномасштабной войны количество дел по буллингу было постоянным - около 146 дел в год. С начала полномасштабного вторжения количество производств уменьшилось почти наполовину. Только 79 решений по делам о буллинге было найдено в поисковике по судебному реестру "Бабушка" за 2022 год, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в прошлом году количество принятых судом решений увеличилось до 96, однако все еще не достигло показателей до начала полномасштабного вторжения.

Чаще всего в 2023 году привлекали к ответственности за буллинг подростков в возрасте от 14 до 16 лет (ч. 3 статьи 173-4 КУоАП). По этой части статьи привлечено наибольшее количество травлистов - 51 решение.

В антитоп также попали дела о буллинге, совершенном группой или же повторно подростками от 14 до 16 лет (ч. 4 статьи 173-4 КУоАП).

Руководители учебного заведения также могут нести ответственность за то, что не сообщили о случаях травли - сейчас в реестре найдено 1 судебное дело за это (ч. 5 статьи 173-4 КУоАП).

Чаще всего к травле применяют штрафы, однако в реестре есть 2 судебных решения, когда к нарушителям применяли исправительные работы. Оба случая произошли в 2019-м: первый в Житомирской области, второй - на Херсонщине. Исправительные работы были назначены сроком на 20 часов.

Справочно

В законодательстве Украины буллинг или травля определяют как любое насилие, в том числе и в интернете, которое происходит в отношении всех участников учебного процесса и вредит психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Ответственность за буллинг в учебных заведениях в Украине появилась с 2018 года - дополнением Кодекса Украины об административных правонарушениях статьей 173-4. Закон предусматривает два вида наказания: штраф от 850 до 3400 гривен и общественные работы от 20 до 60 часов.

Пьянчуги несут административную ответственность, начиная с 16 лет. До этого момента за поступки детей отвечают их родители.

Руководители учебных заведений также несут ответственность за замалчивание инцидентов с буллингом. За это их могут оштрафовать или также отправить на исправительные работы и отчислять до 20% от заработка.

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