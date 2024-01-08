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Жестокое избиение первокурсников в общежитии на Львовщине: четырем студентам сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 12:08  •  10996 просмотра

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Четырех студентов обвинили в хулиганстве за жестокое избиение первокурсников во львовском общежитии, которое было снято на видео.

На Львовщине сообщено о подозрении в хулиганстве четырем ученикам профессионального училища, которые издевались над первокурсниками, в частности, избили их, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области. 

Детали

Как отмечается, подозрения получили четверо учеников старших курсов одного из профессиональных учебных заведений, расположенного в Золочевском районе - ребята в возрасте 17, 18 лет и двое 19-летних. Они поочередно нанесли удары в голову и в область груди четырем первокурсникам. При этом они использовали боксерскую перчатку. 

Событие произошло еще 9 октября 2023 года около 23.00 в общежитии учебного заведения, в присутствии многих очевидцев.

Кроме того, обидчики унижали своих жертв, издевались над ними и снимали свои действия на видео, которое в дальнейшем было выложено в Интернет. 

Следователи территориального подразделения полиции, по процессуального руководства Золочевской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее УНН сообщал, что по факту избиения первокурсников начато уголовное производство. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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