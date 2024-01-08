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Жорстке побиття першокурсників у гуртожитку на Львівщині: чотирьом студентам повідомили про підозру

Жорстке побиття першокурсників у гуртожитку на Львівщині: чотирьом студентам повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 26348 перегляди

Чотирьох студентів звинуватили у хуліганстві за жорстоке побиття першокурсників у львівському гуртожитку, яке було знято на відео.

На Львівщині повідомлено про підозру у хуліганстві чотирьом учням професійного училища, котрі знущались з першокурсників, зокрема, побили їх, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ НП у Львівській області. 

Деталі

Як зазначається, підозри отримали четверо учнів старших курсів одного з професійних навчальних закладів, розташованого у Золочівському районі - хлопці віком 17, 18 років та двоє 19-річних. Вони по черзі завдали ударів у голову та в ділянку грудей чотирьом першокурсникам. При цьому вони використовували боксерську рукавицю. 

Подія сталась ще 9 жовтня 2023 року близько 23.00 у гуртожитку навчального закладу, в присутності багатьох очевидців.

Окрім того, кривдники принижували своїх жертв, знущались з них та знімали свої дії на відео, яке в подальшому було викладене в Інтернет. 

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Раніше УНН повідомляв, що за фактом побиття першокурсників розпочато кримінальне провадження. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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