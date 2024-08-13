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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 09:39  •  7345 просмотра

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Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении.

Политолог Руслан Бортник считает, что создание экспертного учреждения при НАБУ приведет к еще большему хаосу в государственном управлении. Об этом он заявил УНН, комментируя соответствующую идею директора бюро Семена Кривоноса.

По его словам, новая структура будет дублировать функции существующих правоохранительных органов, не демонстрируя должной эффективности, что только усложнит работу системы.

"Что касается экспертного учреждения - мне кажется, что мы тут очень уж далеко зашли... Относительно недавно НАБУ требовало отдельного права на прослушку, которое ранее обеспечивали структуры СБУ. Еще раньше они говорили о том, что их дела зависают в судах и нужна специальная судебная вертикаль, мы ее создали. Еще раньше они говорили о том, что им необходимы свои силовые органы, которые будут заниматься задержанием, сопровождением арестованных лиц - мы создали. То есть мы уже создали фактически систему, которая полностью дублирует функции других правоохранительных органов государственной власти. И эта система до сих пор эффективна недостаточно", - отметил он.

Он отметил, что вместо повышения эффективности существующей правоохранительной системы сейчас пытаются создать параллельную вертикаль, подотчетность которой перед украинским обществом будет поставлена под сомнение.

"Мы создаем дополнительный инструмент хаоса в государственном управлении", - отметил политолог.

Контекст

Директор НАБУ Семен Кривонос продолжает настаивать на создании экспертного учреждения при бюро.

Эта идея была раскритикована в обществе. Критики создания нового экспертного учреждения при НАБУ обращают внимание на то, что международные эксперты ранее высказывали сомнения в объективности экспертиз, проведенных в рамках НАБУ.

Кроме того, детективов НАБУ часто разоблачают на "рисовании" нужных им судебных экспертиз. В частности они заказывают их у своих знакомых, а НАПК закрывает на это глаза. А ненужные им экспертные заключения "сливают" и пытаются аннулировать, как было в деле экс-министра агрополитики Николая Сольского.

В общем, "рисование" экспертиз со стороны детективов часто приводит к оправдательным приговорам ВАКС. Как это произошло с делом оправданного экс-министра Владимира Омеляна и неоднократно закрытой "Роттердам+". Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.

Учитывая неоднократные факты таких манипуляций, идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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