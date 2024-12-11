Politico назвало три самых влиятельных человека Европы
Киев • УНН
Джорджа Мелони признана самым влиятельным человеком Европы по версии Politico. Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц и Марк Рютте возглавили другие категории рейтинга.
Издание Politico во вторник, 11 декабря, опубликовало рейтинг самых влиятельных людей Европы. Их распределили по трем категориям. Об этом говорится на сайте издания, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони признана самым влиятельным человеком Европы, она за несколько лет превратилась из маргинальной политической фигуры в одного из ключевых игроков на европейской и мировой политической арене.
Сегодня, если вы хотите говорить с Европой, то звонок именно к Джорджии Мелони - очевидный выбор. Даже такие фигуры, как Илон Маск, самый богатый человек в мире и советник новоизбранного президента США Дональда Трампа, обращаются к итальянскому премьеру для обсуждения стратегических вопросов,
Дополнение
Мелони стала премьер-министром Италии менее чем через десятилетие после того, как ее партия считалась ультранационалистической и радикальной. Сегодня она смогла зарекомендовать себя как политик, с которым готовы сотрудничать как в Брюсселе, так и в Вашингтоне.
По словам аналитиков, ее влияние обусловлено способностью находить баланс между радикальными идеями своей партии и прагматичным сотрудничеством с международными партнерами. Ее лидерство демонстрирует новую эру изменений в европейской политике, где традиционные политические подходы уступают место новым лицам с сильной националистической повесткой дня.
Также объявили победителей других номинаций: президент ЕК Урсула фон дер Ляйен №1 в категории "Деятели", лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц - первый среди "Разрушителей", а Марк Рютте, генсек НАТО, возглавил список "мечтателей".
Напомним
Глава ОП Украины Андрей Ермак вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico в категории "мечтатели". путин занял второе место в категории "деятели" с подписью "империалистический".