Пограничники спасли нарушителя, провалившегося под лед на границе с Румынией
Киев • УНН
На границе с Румынией пограничники спасли мужчину, провалившегося под лед, пытаясь незаконно пересечь границу. Нарушителя доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Вблизи границы с Румынией пограничники спасли нарушителя, который пытался незаконно пересечь границу и провалился под лед. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Подробности
О своем пребывании в приграничье и угрозе его жизни мужчина сообщил сотрудникам полиции на горячую линию. Во время поисковых действий правоохранители обнаружили следы и лестницу, с помощью которой нарушитель преодолел заградительный забор.
Далее следы привели поисковую группу на берег реки Прут, где находился пострадавший. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Нарушитель признался, что планировал перейти на соседний берег и добраться до Румынии, но после падения под лед понял, что выбраться уже не сможет.
На правонарушителя составлен админпротокол.
