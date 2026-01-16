Пограничники спасли нарушителя, провалившегося под лед на границе с Румынией

Вблизи границы с Румынией пограничники спасли нарушителя, который пытался незаконно пересечь границу и провалился под лед. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Подробности

О своем пребывании в приграничье и угрозе его жизни мужчина сообщил сотрудникам полиции на горячую линию. Во время поисковых действий правоохранители обнаружили следы и лестницу, с помощью которой нарушитель преодолел заградительный забор.

Далее следы привели поисковую группу на берег реки Прут, где находился пострадавший. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Нарушитель признался, что планировал перейти на соседний берег и добраться до Румынии, но после падения под лед понял, что выбраться уже не сможет.

На правонарушителя составлен админпротокол.

