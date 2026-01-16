Прикордонники врятували порушника, який провалився під лід на кордоні з Румунією

Поблизу кордону з Румунією прикордонники врятували порушника, який намагався незаконно перетнути кордон та провалився під лід. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

Деталі

Про своє перебування у прикордонні та загрозу його життю чоловік повідомив співробітників поліції на гарячу лінію. Під час пошукових дій правоохоронці виявили сліди та драбину, за допомогою якої порушник подолав загороджувальний паркан.

Далі сліди привели пошукову групу на берег річки Прут, де перебував потерпілий. Лікарі надали йому першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

Порушник зізнався, що планував перейти на сусідній берег і дістатися Румунії, але після падіння під лід зрозумів, що вибратися вже не зможе.

На правопорушника складено адмінпротокол.

На Івано-Франківщині викрито військових ТЦК, які за гроші переправляли ухилянтів у Румунію