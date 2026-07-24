Пограничники сорвали масштабный прорыв танков рф на Добропольском направлении
Киев • УНН
На Добропольском направлении оккупанты предприняли самую масштабную попытку танкового прорыва. Пограничники "Феникс" уничтожили 9 танков, 2 бронемашины и 3 установки "Град".
На Добропольском направлении оккупанты предприняли самую масштабную за последнее время попытку танкового прорыва. Пограничники подразделения "Феникс" совместно со смежными подразделениями остановили наступление. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
Детали
По информации пограничников, захватчики предприняли одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового прорыва на Добропольском направлении. К отражению атак присоединились пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии со смежными подразделениями сорвали вражеский штурм.
Бойцы "Феникса" уничтожили 9 танков, 2 бронемашины, 3 установки "Град" и ликвидировали несколько десятков оккупантов. Вся бронированная "величие" осталась догорать среди полей и посадок Донетчины
Напомним
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов временно без электроснабжения остались потребители в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. Применение графиков отключений 23 июля не прогнозируется.