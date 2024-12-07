Погода в Украине: от мокрого снега до +11°C-где сегодня будет теплее всего
Киев • УНН
В Украине ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, температура от -2 до +11°C. Теплее всего будет в Симферополе, холоднее всего в Днепре.
Сегодняшний прогноз погоды в Украине обещает прохладную, облачную и дождливую погоду во многих регионах страны. Средняя дневная температура будет колебаться в пределах +2..+ 4°C, а во многих областях прогнозируются умеренные дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В столице страны Киеве будет +1..+ 3°C, облачно с незначительным мокрым снегом и дождем. Львов встретит день без существенных осадков при температуре 0..+ 2°C, а Днепр будет на уровне 0..-2°C с мокрым снегом и дождем. Одесса будет несколько теплее- + 8..+10°C с небольшим дождем, а Харьков встретит +0..+ 2°C и облачную погоду.
Донецк и Луганск будут под воздействием мокрого снега и дождя. Температура в Донецке составит +2..+ 4°C, а в Луганске-0..+2°C. Симферополь будет иметь +9..+ 11°C с прояснениями, без осадков.
Все регионы Украины будут иметь схожую тенденцию к облачности, с дождем и мокрым снегом на большей части территории.
Гидрометцентр советует соблюдать осторожность во время передвижения, учитывая меняющиеся погодные условия.
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