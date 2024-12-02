Погода в Украине 2 декабря: облачно, без осадков, температура будет колебаться от 0 до +6°C

ukenru
Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 117411 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 138850 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 154734 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 159003 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 148238 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 131765 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 116689 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 126375 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132473 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 132142 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: было 158 боестолкновений, где оккупанты атаковали наиболее интенсивно

Генштаб: было 158 боестолкновений, где оккупанты атаковали наиболее интенсивно

 • 82841 просмотра
Пожар в столице: чрезвычайники спасли 11 человек, среди них ребенок

Пожар в столице: чрезвычайники спасли 11 человек, среди них ребенок

 • 72170 просмотра
В Тернополе прогремели взрывы

В Тернополе прогремели взрывы

 • 33730 просмотра
Ночная атака дронов на Тернополь: произошло возгорание в жилом доме

Ночная атака дронов на Тернополь: произошло возгорание в жилом доме

 • 56518 просмотра
В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

 • 69409 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 145081 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 142351 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 155361 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 165854 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 185698 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 100580 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 95484 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 102021 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 103244 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 102375 просмотра
Актуальное
Погода в Украине 2 декабря: облачно, без осадков, температура будет колебаться от 0 до +6°C

Погода в Украине 2 декабря: облачно, без осадков, температура будет колебаться от 0 до +6°C

Киев  •  УНН

 • 6897 просмотра

Read in English

В Украине сегодня ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от -1°C на востоке до +6°C на западе страны.

Сегодня в Украине ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Осадков не предвидится, а температура будет варьироваться от -1°C до +6°C в разных регионах страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

- Киев: температура 0..+ 2°C, облачно, без дождя.

- Львов: от + 4 до + 6°C, облачно с прояснениями.

- Днепр: от -1 до + 1°C, облачно, без существенных осадков.

- Одесса: температура от + 2 до + 4°C, облачно, без дождя.

- Харьков, Донецк, Луганск: от -1 до +1°C, облачно, без осадков.

- Симферополь: температура от + 4 до + 6°C, облачно, без дождя.

В целом, по всей территории страны будет сохраняться облачная погода, но существенных осадков не ожидается. Днем температура будет колебаться в пределах 0..+2°C.

Погода в Украине: где сегодня ожидать мокрого снега и резких температурных изменений26 нояб. 2024, 06:01 • 20972 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКиевУНН-Одесса
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков