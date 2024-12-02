Погода в Украине 2 декабря: облачно, без осадков, температура будет колебаться от 0 до +6°C

Сегодня в Украине ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Осадков не предвидится, а температура будет варьироваться от -1°C до +6°C в разных регионах страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

- Киев: температура 0..+ 2°C, облачно, без дождя.

- Львов: от + 4 до + 6°C, облачно с прояснениями.

- Днепр: от -1 до + 1°C, облачно, без существенных осадков.

- Одесса: температура от + 2 до + 4°C, облачно, без дождя.

- Харьков, Донецк, Луганск: от -1 до +1°C, облачно, без осадков.

- Симферополь: температура от + 4 до + 6°C, облачно, без дождя.

В целом, по всей территории страны будет сохраняться облачная погода, но существенных осадков не ожидается. Днем температура будет колебаться в пределах 0..+2°C.

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