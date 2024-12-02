Погода в Украине 2 декабря: облачно, без осадков, температура будет колебаться от 0 до +6°C
Киев • УНН
В Украине сегодня ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от -1°C на востоке до +6°C на западе страны.
Сегодня в Украине ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Осадков не предвидится, а температура будет варьироваться от -1°C до +6°C в разных регионах страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
- Киев: температура 0..+ 2°C, облачно, без дождя.
- Львов: от + 4 до + 6°C, облачно с прояснениями.
- Днепр: от -1 до + 1°C, облачно, без существенных осадков.
- Одесса: температура от + 2 до + 4°C, облачно, без дождя.
- Харьков, Донецк, Луганск: от -1 до +1°C, облачно, без осадков.
- Симферополь: температура от + 4 до + 6°C, облачно, без дождя.
В целом, по всей территории страны будет сохраняться облачная погода, но существенных осадков не ожидается. Днем температура будет колебаться в пределах 0..+2°C.
Погода в Украине: где сегодня ожидать мокрого снега и резких температурных изменений26 нояб. 2024, 06:01 • 20972 просмотра