Погода в Украине: где сегодня ожидать мокрого снега и резких температурных изменений
Киев • УНН
В Украине сегодня преимущественно облачная погода с температурой 0-2°C. На востоке и в Крыму возможны осадки в виде мокрого снега, остальные регионы останутся сухими.
Сегодня в Украине ожидается холодная и преимущественно облачная погода, с осадками лишь в отдельных регионах. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В столице температура будет варьироваться от 0 до 2°C, с небольшой облачностью и без осадков. Во Львове будет немного теплее - 6-8°C, также без дождя. Днепр охватит температура 0-2°C, с облачной погодой и прояснениями. В Одессе температура составит 1-3°C, и также ожидается сухая погода.
В Харькове температура будет колебаться от -1 до +1°C, с облачным небом, но без осадков. В то же время, на востоке Украины, в частности в Донецке и Луганске, ожидается мокрый снег и дождь с температурой от 0 до 3°C. В Симферополе и пройдут небольшие дожди и мокрый снег, с температурой от 0 до 3°C.
В течение дня в большинстве регионов Украины сохранится сухая погода, лишь на востоке и в Крыму возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Средняя температура по стране составит 0-2°C.