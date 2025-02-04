Погода в Украине: где сегодня ожидать снегопадов и как Киев готовится к непогоде

Сегодня в большинстве регионов Украины будет царить облачная погода. В некоторых областях возможны незначительные осадки в виде снега. Средняя температура воздуха днем будет колебаться в пределах от -1°C до +3°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве температура воздуха будет колебаться от -1°C до +1°C, небо будет покрыто облаками, возможны небольшие снежные осадки. Во Львове ожидается 0...+2°C, облачно, но без осадков. Подобная ситуация будет и в Днепре, где температура составит -1...+1°C, а небо будет оставаться затянутым облаками. В Одессе будет несколько теплее - от +1°C до +3°C, осадки не предвидятся. В Харькове аналогично - от -1°C до +1°C, облачно, без снега.

На Востоке Украины прогнозируется похожая погода. В Донецке и Луганске температура составит 0...+2°C, ожидается облачность, местами возможен небольшой снег. В Симферополе также 0...+2°C, преимущественно облачно, возможны незначительные осадки.

Согласно информации от Киевской городской государственной администрации, в столице продолжаются работы по расчистке дорог и обработке противогололедными материалами. С ночи на улицах работают 108 единиц спецтехники «Киевавтодора». К уборке снега привлечен 151 дорожник в составе 22 бригад. Они очищают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и узкие тротуары.

Кроме того, в парках и зеленых зонах задействовано 290 работников коммунальных служб, а уборку во дворах и придомовых территориях осуществляют более 3,2 тысячи сотрудников управляющих компаний.

Синоптики предупреждают о возможном гололеде, поэтому водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах.

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