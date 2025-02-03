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Облачно, местами мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на 3 февраля

Киев  •  УНН

 • 4031 просмотра

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В Украине 3 февраля ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем на юге и юго-востоке. Температура будет колебаться от -5° ночью до +3° днем, на дорогах местами гололедица.

В понедельник, 3 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами мокрый снег. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

Детали

На юге и юго-востоке страны умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, в южной части, днем в Украине от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 2-7° тепла.

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На Киевщине и в столице ожидается облачная погода. Местами небольшой снег.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла;

В Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Тепло, как в апреле: погода в Киеве установила три рекорда за один день31.01.25, 13:10 • 36369 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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