Облачно, местами мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на 3 февраля
Киев • УНН
В Украине 3 февраля ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем на юге и юго-востоке. Температура будет колебаться от -5° ночью до +3° днем, на дорогах местами гололедица.
В понедельник, 3 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами мокрый снег. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.
Детали
На юге и юго-востоке страны умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с
Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, в южной части, днем в Украине от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 2-7° тепла.
На Киевщине и в столице ожидается облачная погода. Местами небольшой снег.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла;
В Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°.
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