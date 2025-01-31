Тепло, как в апреле: погода в Киеве установила три рекорда за один день
Киев • УНН
В Киеве 30 января зафиксировано три температурных рекорда - минимальной, максимальной и среднесуточной температуры. Показатели превысили предыдущие рекорды 2002 года и соответствуют началу апреля.
В Киеве 30 января зафиксированы новые температурные рекорды, показатели превысили предыдущие рекорды 2002 года и соответствуют началу апреля, сообщили в пятницу в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 30 января в Киеве было зафиксировано три рекорда суточной температуры воздуха.
Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 3,0°С, что на 0,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2002 года.
Максимальная температура воздуха после полудня достигла 11,6 °С, что на 3,7 °С выше чем в том же 2002 году.
Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 6,5°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2002 года на 1,4°С, а климатическую норму - на 10,7°С.
«По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 2 апреля», - отметили в обсерватории.
Тепло, как в конце марта: погода в Киеве установила два рекорда в один день27.01.25, 11:38 • 44657 просмотров