Тепло, як у квітні: погода у Києві встановила три рекорди за один день

У Києві 30 січня зафіксовано нові температурні рекорди, показники перевищили попередні рекорди 2002 року та відповідають початку квітня, повідомили у п'ятницю у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 30 січня у Києві було зафіксовано три рекорди добової температури повітря.

Мінімальна температура повітря не опустилась нижче 3,0°С, що на 0,1°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2002 року.

Максимальна температура повітря після опівдня досягла 11,6 °С, що на 3,7°С вище ніж у тому ж 2002 році.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 6,5°С, що перевищило попередній рекордний показник 2002 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 10,7°С.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітня", - зазначили в обсерваторії.

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