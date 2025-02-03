Хмарно, місцями мокрий сніг: синоптики дали прогноз погоди на 3 лютого

У понеділок, 3 лютого, синоптики передбачають хмарну погоду, місцями мокрий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.



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На півдні та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, у Криму 2-7° тепла.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода. Місцями невеликий сніг.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла;

У Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

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