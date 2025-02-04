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Погода в Україні: де сьогодні очікувати снігопадів та як Київ готується до негоди

Погода в Україні: де сьогодні очікувати снігопадів та як Київ готується до негоди

Київ • УНН

 • 34709 перегляди

В Україні сьогодні хмарно, температура від -1°C до +3°C, місцями можливий сніг. У Києві працює 108 одиниць спецтехніки та понад 3,5 тисяч комунальників для прибирання снігу.

Сьогодні в більшості регіонів України пануватиме хмарна погода. У деяких областях можливі незначні опади у вигляді снігу. Середня температура повітря вдень коливатиметься в межах від -1°C до +3°C. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

У Києві температура повітря коливатиметься від -1°C до +1°C, небо буде вкрите хмарами, можливі невеликі снігові опади. У Львові очікується 0…+2°C, хмарно, але без опадів. Подібна ситуація буде і в Дніпрі, де температура становитиме -1…+1°C, а небо залишатиметься затягнутим хмарами. В Одесі буде дещо тепліше – від +1°C до +3°C, опади не передбачаються. У Харкові аналогічно – від -1°C до +1°C, хмарно, без снігу.

На Сході України прогнозується схожа погода. У Донецьку та Луганську температура становитиме 0…+2°C, очікується хмарність, місцями можливий невеликий сніг. У Сімферополі також 0…+2°C, переважно хмарно, можливі незначні опади.

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Згідно з інформацією від Київської міської державної адміністрації, у столиці тривають роботи з розчищення доріг та обробки протиожеледними матеріалами. З ночі на вулицях працюють 108 одиниць спецтехніки "Київавтодору". До прибирання снігу залучено 151 дорожника у складі 22 бригад. Вони очищують зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи та вузькі тротуари. 

Крім того, у парках і зелених зонах задіяно 290 працівників комунальних служб, а прибирання у дворах і прибудинкових територіях здійснюють понад 3,2 тисячі співробітників керуючих компаній. 

Синоптики попереджають про можливу ожеледицю, тож водіїв та пішоходів закликають бути обережними на дорогах.

Хмарно, місцями мокрий сніг: синоптики дали прогноз погоди на 3 лютого03.02.25, 07:34 • 28682 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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