Погода в Украине: где сегодня будет теплее всего и чего ждать в разных регионах
Киев • УНН
В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура будет колебаться от -5°C ночью до +2°C днем в Мелитополе, который станет самым теплым городом.
Сегодня в Украине ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Осадки не предвидятся, а температурный режим будет оставаться зимним, хоть и без сильных морозов. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В столице дневная температура будет колебаться от -4° до -2°C, погода будет спокойной и без снега. В западных регионах, в частности во Львове, воздух прогреется до +1°C, ночью возможен незначительный мороз. Похожая ситуация в Днепре, где столбики термометров покажут от -3° до -1°C.
На юге, в Одессе и Симферополе, прогнозируется 0°...+1°C, что создаст ощущение оттепели. В Мелитополе ожидается самая теплая температура по стране - до +2°C.
Восточные области, в частности Харьков, Донецк и Луганск, останутся под влиянием холодного воздуха. Ночью температура будет снижаться до -5°C, а днем потеплеет до -1°C.
Синоптики отмечают, что ветер будет слабым, атмосферное давление будет оставаться стабильным. Несмотря на отсутствие осадков, под ногами может быть скользко, поэтому стоит быть осторожными на дорогах.
Погода в Украине: где будет теплее всего и чего ждать от зимних температур10.02.25, 07:54 • 30750 просмотров