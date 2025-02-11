Погода в Україні: де сьогодні буде найтепліше та чого чекати у різних регіонах

Сьогодні в Україні очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. Опади не передбачаються, а температурний режим залишатиметься зимовим, хоч і без сильних морозів. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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У столиці денна температура коливатиметься від -4° до -2°C, погода буде спокійною та без снігу. У західних регіонах, зокрема у Львові, повітря прогріється до +1°C, вночі можливий незначний мороз. Схожа ситуація у Дніпрі, де стовпчики термометрів покажуть від -3° до -1°C.

На півдні, в Одесі та Сімферополі, прогнозується 0°…+1°C, що створить відчуття відлиги. У Мелітополі очікується найтепліша температура по країні – до +2°C.

Східні області, зокрема Харків, Донецьк та Луганськ, залишаться під впливом холодного повітря. Вночі температура знижуватиметься до -5°C, а вдень потеплішає до -1°C.

Синоптики зазначають, що вітер буде слабким, атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Незважаючи на відсутність опадів, під ногами може бути слизько, тож варто бути обережними на дорогах.

Погода в Україні: де буде найтепліше та чого чекати від зимових температур