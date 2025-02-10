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Погода в Україні: де буде найтепліше та чого чекати від зимових температур

Погода в Україні: де буде найтепліше та чого чекати від зимових температур

Київ • УНН

 • 35528 перегляди

В Україні очікується переважно хмарна погода з температурою від -6 до +3°C. Найтепліше буде на заході країни, без сильних морозів та значних опадів по всій території.

В Україні очікується переважно хмарна погода, місцями з проясненнями. Температура повітря залишиться в зимових межах, проте сильних морозів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

У Києві температура опуститься до -6..-4°C, небо залишиться здебільшого похмурим, але час від часу можливі прояснення. На заході країни, зокрема у Львові, буде дещо тепліше – від +1 до +3°C, також без опадів. 

Східні регіони, включно з Харковом, Луганськом і Донецьком, зустрінуть день із хмарною погодою та температурою в межах -5..+3°C.

Центр країни, зокрема Дніпро, матиме схожу ситуацію – мінлива хмарність і температура від -3 до -1°C. 

На півдні, включаючи Одесу, Мелітополь і Сімферополь, стовпчики термометрів коливатимуться в межах -1..+1°C. Незважаючи на похмурість, значних опадів у цих регіонах не передбачається. 

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Середня температура повітря по країні очікується в діапазоні -2..0°C. Така погода сприятиме комфортним зимовим прогулянкам, однак варто вдягатися тепліше, особливо у ранкові та вечірні години.

Майже по всій Україні буде мороз: прогноз погоди на сьогодні08.02.25, 08:08 • 53053 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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