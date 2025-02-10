Погода в Украине: где будет теплее всего и чего ждать от зимних температур
Киев • УНН
В Украине ожидается преимущественно облачная погода с температурой от -6 до +3°C. Теплее всего будет на западе страны, без сильных морозов и значительных осадков по всей территории.
В Украине ожидается преимущественно облачная погода, местами с прояснениями. Температура воздуха останется в зимних пределах, однако сильных морозов не предвидится. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В Киеве температура опустится до -6..-4°C, небо останется в основном пасмурным, но время от времени возможны прояснения. На западе страны, в частности во Львове, будет несколько теплее - от +1 до +3°C, также без осадков.
Восточные регионы, включая Харьков, Луганск и Донецк, встретят день с облачной погодой и температурой в пределах -5..+3°C.
Центр страны, в частности Днепр, будет иметь похожую ситуацию - переменная облачность и температура от -3 до -1°C.
На юге, включая Одессу, Мелитополь и Симферополь, столбики термометров будут колебаться в пределах -1..+1°C. Несмотря на пасмурность, значительных осадков в этих регионах не предвидится.
Средняя температура воздуха по стране ожидается в диапазоне -2..0°C. Такая погода будет способствовать комфортным зимним прогулкам, однако стоит одеваться теплее, особенно в утренние и вечерние часы.
Почти по всей Украине будет мороз: прогноз погоды на сегодня08.02.25, 08:08 • 51410 просмотров