Погода в Украине 14 июня: где ожидать дожди и грозы
Киев • УНН
В субботу в Украине, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем 18-23°, на юге до 25°, в Карпатах 12-17°.
В субботу, 14 июня, в Украине в основном будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ... днем 18-23°, на юге страны до 25°; в Карпатах 12-17°
В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, будет дождь. Температура воздуха - 20-22°.
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