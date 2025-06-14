Погода в Украине 14 июня: где ожидать дожди и грозы

В субботу, 14 июня, в Украине в основном будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, днем в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ... днем 18-23°, на юге страны до 25°; в Карпатах 12-17° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, будет дождь. Температура воздуха - 20-22°.

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