Погода в Україні 14 червня: де очікувати дощі та грози

У суботу, 14 червня, в Україні здебільшого буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім більшості західних областей, очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура ... вдень 18-23°, на півдні країни до 25°; в Карпатах 12-17° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Температура повітря - 20-22°.

Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня