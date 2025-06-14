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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Погода в Україні 14 червня: де очікувати дощі та грози

Київ • УНН

 • 546 перегляди

У суботу в Україні, крім західних областей, очікуються короткочасні дощі та грози. Температура вдень 18-23°, на півдні до 25°, в Карпатах 12-17°.

Погода в Україні 14 червня: де очікувати дощі та грози

У суботу, 14 червня, в Україні здебільшого буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім більшості західних областей, очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура ... вдень 18-23°, на півдні країни до 25°; в Карпатах 12-17°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Температура повітря - 20-22°.

Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня14.06.25, 06:30 • 2906 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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