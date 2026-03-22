Погода в субботу порадует отсутствием осадков и теплом - Гидрометцентр
Киев • УНН
В Украине ожидается переменная облачность без осадков с температурой до 13 градусов тепла. В Крыму и Приазовье возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.
В воскресенье, 22 марта, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков ни в одном из регионов Украины не ожидается.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с. Температура 8-13° тепла. В Карпатах от 3° мороза до 2° тепла
В Киеве и области 20 марта ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +10°...+12°.
