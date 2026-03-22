Погода у суботу потішить відсутністю опадів та теплом - Гідрометцентр
Київ • УНН
В Україні очікується мінлива хмарність без опадів з температурою до 13 градусів тепла. У Криму та Приазов'ї можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду.
У неділю, 22 березня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів у жодному з регіонів України не очікується.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура 8-13° тепла. В Карпатах від 3° морозу до 2° тепла
У Києві та області 20 березня очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря +10°...+12°.
