Погода на 20 марта в Украине: что изменит циклон над Черным морем

В пятницу, 20 марта, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, в Украине давление будет падать и распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Черным морем, однако в большинстве областей осадков не предвидится.

Ветер преимущественно северо-восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. На высотах будет находиться холодная воздушная масса, поэтому рассчитываем и на подобную погоду, днем +6..+11°, несколько теплее на Закарпатье до 14°; на юге и юго-востоке страны +9..+14° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 20 марта ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +10°...+12°.

