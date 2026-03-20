Погода на 20 марта в Украине: что изменит циклон над Черным морем
Киев • УНН
В пятницу ожидается переменная облачность без осадков с температурой до +14 градусов. В Киеве будет малооблачно, воздух прогреется до +12 градусов.
В пятницу, 20 марта, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Украине давление будет падать и распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Черным морем, однако в большинстве областей осадков не предвидится.
Ветер преимущественно северо-восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. На высотах будет находиться холодная воздушная масса, поэтому рассчитываем и на подобную погоду, днем +6..+11°, несколько теплее на Закарпатье до 14°; на юге и юго-востоке страны +9..+14°
В Киеве и области 20 марта ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +10°...+12°.
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год15.03.26, 20:40 • 50837 просмотров