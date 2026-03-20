Погода на 20 березня в Україні: що змінить циклон над Чорним морем

У п'ятницю, 20 березня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, в Україні тиск падатиме і поширюватиметься вплив поля зниженого тиску від циклону над Чорним морем, однак у більшості областей опадів не передбачається.

Вітер переважно північно-східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, тому розраховуємо й на подібну погоду, вдень +6..+11°, дещо тепліше на Закарпатті до 14°; на півдні та південному сході країни +9..+14° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 20 березня очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря +10°...+12°.

