Погода на 20 березня в Україні: що змінить циклон над Чорним морем
Київ • УНН
У п'ятницю очікується мінлива хмарність без опадів з температурою до +14 градусів. У Києві буде малохмарно, повітря прогріється до +12 градусів.
У п'ятницю, 20 березня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, в Україні тиск падатиме і поширюватиметься вплив поля зниженого тиску від циклону над Чорним морем, однак у більшості областей опадів не передбачається.
Вітер переважно північно-східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, тому розраховуємо й на подібну погоду, вдень +6..+11°, дещо тепліше на Закарпатті до 14°; на півдні та південному сході країни +9..+14°
У Києві та області 20 березня очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря +10°...+12°.
