Подольско-Воскресенский мост полностью откроют в начале ноября - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в начале ноября полностью запустят весь транспорт по Подольско-Воскресенскому мосту. Об этом он заявил в эфире КИЕВ24, передает УНН.

На сегодня на объекте выполнены работы по строительству, продолжаются работы под железной дорогой 90 метрового тоннеля, там устанавливают железобетонные сваи. До конца октября или начала ноября мы планируем уже запустить весь транспорт по Подольско-Воскресенскому мосту - сказал Кличко.

Напомним

Ранее сообщалось, что до конца октября планируется восстановить полноценное движение по Южному мосту для частного транспорта и общественных автобусов.

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