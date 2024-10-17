Подольско-Воскресенский мост полностью откроют в начале ноября - Кличко
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о планах полного открытия Подольско-Воскресенского моста в начале ноября. Сейчас продолжаются работы под железной дорогой, где устанавливают железобетонные сваи в 90-метровом тоннеле.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в начале ноября полностью запустят весь транспорт по Подольско-Воскресенскому мосту. Об этом он заявил в эфире КИЕВ24, передает УНН.
На сегодня на объекте выполнены работы по строительству, продолжаются работы под железной дорогой 90 метрового тоннеля, там устанавливают железобетонные сваи. До конца октября или начала ноября мы планируем уже запустить весь транспорт по Подольско-Воскресенскому мосту
Напомним
Ранее сообщалось, что до конца октября планируется восстановить полноценное движение по Южному мосту для частного транспорта и общественных автобусов.
На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской30 августа 2024, 10:35 • 31514 просмотров