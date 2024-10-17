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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Подільсько-Воскресенський міст повністю відкриють на початку листопаду - Кличко

Київ • УНН

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани повного відкриття Подільсько-Воскресенського мосту на початку листопада. Наразі тривають роботи під залізницею, де встановлюють залізобетонні палі в 90-метровому тунелі.

Подільсько-Воскресенський міст повністю відкриють на початку листопаду - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на початку листопада повністю запустять увесь транспорт Подільсько-Воскресенським мостом. Про це він заявив в ефірі КИЇВ24, передає УНН.

На сьогодні на обʼєкті виконані роботи з будівництва, тривають роботи під залізницею 90 метрового тунелю, там встановлюють залізобетонні палі. До кінця жовтня або початку листопаду ми плануємо вже запустити весь транспорт Подільсько-Воскресенським мостом

- сказав Кличко.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що до кінця жовтня планується відновити повноцінний рух по Південному мосту для приватного транспорту та громадських автобусів.

На Оболоні у Києві відкрили рух на новий шляхопровід: на перетині Полярної та Богатирської30.08.24, 13:35 • 31844 перегляди

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