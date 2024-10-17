Подільсько-Воскресенський міст повністю відкриють на початку листопаду - Кличко
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани повного відкриття Подільсько-Воскресенського мосту на початку листопада. Наразі тривають роботи під залізницею, де встановлюють залізобетонні палі в 90-метровому тунелі.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на початку листопада повністю запустять увесь транспорт Подільсько-Воскресенським мостом. Про це він заявив в ефірі КИЇВ24, передає УНН.
На сьогодні на обʼєкті виконані роботи з будівництва, тривають роботи під залізницею 90 метрового тунелю, там встановлюють залізобетонні палі. До кінця жовтня або початку листопаду ми плануємо вже запустити весь транспорт Подільсько-Воскресенським мостом
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що до кінця жовтня планується відновити повноцінний рух по Південному мосту для приватного транспорту та громадських автобусів.
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